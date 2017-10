Vítimas de adolescente que atirou em escola de Goiânia estão em estado grave

3 vítimas foram encaminhadas ao Hugo e uma está no Hospital dos Acidentados. Dois adolescentes morreram no local da tragédia

As três vítimas que foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) nesta sexta-feira (20/10) após tiroteio no colégio no Conjunto Riviera, em Goiânia (GO), estão em estado grave. O boletim médico da outra vítima, que foi encaminhada ao Hospital dos Acidentados, ainda não foi divulgado.

A Polícia Militar (PM-GO) chegou ao local e apreendeu o autor, que é menor de idade. A PM confirmou ainda que o jovem, autor do atentado, é filho de um policial e que a arma utilizada no crime pertence, uma pistola .40, pertence à corporação. O jovem foi encaminhado à DEPAI.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local para fazer o atendimento das vítimas — que são adolescentes, entre 12 e 13 anos.

Veja o boletim médico do Hugo: