Vereador propõe instituir “Dia do Saci” no calendário oficial de Goiânia

Data coincide com a celebração do dia das bruxas nos Estados Unidos

Tramita na Câmara de Goiânia projeto de lei que institui no calendário oficial do município o “Dia do Saci”. De autoria do vereador Paulo Daher (DEM), a matéria foi alvo de críticas da vereadora Dra. Cristina (PSDB), que usou o tempo de fala, durante sessão desta quinta-feira (28/9), para criticar o conteúdo da proposta.

O texto estabelece o “Dia do Saci”, a ser comemorado todo 31 de outubro, como forma de “festejar figuras mitológicas da cultura nacional”.

Na justificativa do projeto, Daher destaca como objetivos a disseminação dos mitos brasileiros, a promoção de atividades artísticas e de lazer em escolas, bibliotecas, casas de cultura, praças e parques; além do incentivo à leitura de obras comprometidas com o resgate dos valores e raízes do folclore e cultura popular.

Segundo o autor, a escolha do dia 31 de outubro, quando é comemorado o Dia das Bruxas nos Estados Unidos, é proposital. “A intenção deste projeto é ensinar as crianças que o País também tem seus mitos”, explica.