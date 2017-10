Usuários do 99POP denunciam cobrança por corridas não realizadas

Ao acionarem o app, passageiros são surpreendidos com o alerta de que o motorista já finalizou a corrida, mesmo sem sequer ter chegado ao local indicado

Usuários goianienses e de outras localidades do 99POP, serviço de transporte individual de passageiros semelhante ao Uber, vêm denunciando cobrança indevida na plataforma.

Segundo os relatos, ao acionarem uma corrida, os usuários são surpreendidos com o alerta de que o motorista já finalizou a corrida, mesmo sem sequer ter chegado ao local indicado.

O valor é debitado na conta dos passageiros de forma indevida e a quantia não é estornada em seguida.

O publicitário Thiago Xistos foi um dos usuários lesados. Ele relatou ao Jornal Opção que chegou a entrar em contato com a empresa, mas não obteve sucesso. “Falta opção, no próprio aplicativo, de um espaço mais direto e prática para reclamações”, lamenta.

Cópia do aplicativo do publicitário mostra cobrança de R$ 5,70 por uma corrida a qual a própria plataforma indica que durou zero minutos e teve zero quilômetros percorridos. (Veja ao lado)

À reportagem, a assessoria de comunicação da 99 informou que entraria em contato com os executivos da empresa para obter um posicionamento, mas, até a publicação desta matéria, não obtivemos qualquer retorno. Enquanto isso, acumulam denúncias sobre a mesma situação.

Essa bosta de 99pop cobrou uma viagem sendo q nem me buscou — Thalita (@thalitas15) October 1, 2017