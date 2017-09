Universitário é preso em Goiás por porte ilegal de arma e por dirigir bêbado

Além da arma, foi encontrado com estudante de medicina veterinária 17 munições do mesmo calibre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite dee quinta-feira (28/9), na BR-060, Km 285, um estudante de medicina veterinária de 23 anos por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

O suspeito seguia para a cidade de Palmeiras de Goiás e conduzia uma caminhonete, quando foi abordado nas proximidades do município de Acreúna.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial encontrou no interior do veículo uma pistola Taurus e constatou que o condutor havia ingerido bebida álcoolica. Além da arma, foi encontrado com estudante 17 munições do mesmo calibre.

O universitário informou que utilizava a pistola para proteção pessoal, e teria pago R$ 6 mil pela arma. O estudante foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por dirigir embriagado, sendo encaminhado à Central de Flagrantes local.