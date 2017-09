Tempo vira em Goiânia e chuva predomina a partir desta quarta (27)

Meteorologistas já previam mudança climática. Confira

Registros de leitores do Jornal Opção e outros publicados em redes sociais mostram que o período chuvoso finalmente chegou em Goiânia e região. Conforme adiantado pelos meteorologistas, o tempo vira a partir desta quarta-feira (27/9) de forma definitiva na capital.

Por hoje, a temperatura mínima é de 23ºC e a máxima de 32ºC. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve predominar ao menos por quatro dias seguidos na região metropolitana.

As informações são do site Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).