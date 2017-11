Temer tirou Brasil do vermelho, diz Baldy ao tomar posse como ministro das Cidades

Deputado substitui Bruno Araújo, que pediu demissão no último dia 13

O deputado federal Alexandre Baldy (sem partido-GO) tomou posse como ministro das Cidades na tarde desta quarta-feira (22/11) em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele substitui Bruno Araújo (PSDB-PE), que pediu demissão ao presidente Michel Temer (PMDB) no último dia 13.

“Não só os números da economia comprovam esta afirmação, mas o dia a dia próprio de cada brasileiro, que, com a retomada dos empregos, com os preços caindo, as famílias já estão vivendo uma vida melhor. Nós verdadeiramente retiramos o Brasil do vermelho”, declarou.

A nomeação de Baldy para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta e Araújo já retornou ao mandato de deputado federal.

Baldy agradeceu ainda o apoio do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB-GO), para que ele assumisse o ministério.

Em seu primeiro mandato como deputado federal pelo estado de Goiás, Alexandre Baldy está sem partido atualmente. Ele deixou o Podemos e deverá se filiar ao PP. Na última segunda-feira (20), em nota, a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), anunciou a desfiliação do deputado dos quadros do partido.