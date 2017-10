Temer recebe alta após passar por procedimento urológico

Presidente foi submetido a uma sondagem vesical de alívio por vídeo

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República emitiu nota oficial à imprensa na noite desta quarta-feira (25/10) em que anunciou alta do presidente Michel Temer após procedimento urológico.

“O presidente Michel Temer teve alta após as 20 horas. Ele passa bem e, seguindo orientação médica, irá repousar em casa. Na tarde de hoje, o Presidente foi submetido a uma sondagem vesical de alívio por vídeo, no Hospital do Exército, após apresentar desconforto no fim da manhã”, diz o comunicado. Confira a íntegra: