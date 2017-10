Seis empresários e fazendeiros goianos estão na lista suja do trabalho escravo. Veja

Relação que estava pronta antes da nova portaria foi obtida com exclusividade pelo Fantástico

Na última semana, uma portaria publicada pelo governo federal gerou polêmica ao estabelecer que a divulgação da chamada “lista suja”, que reúne as empresas e pessoas que usam trabalho escravo, passará a depender de uma “determinação expressa do ministro do Trabalho”. Além disso, houve mudança nos conceitos sobre o que é trabalho forçado, degradante e trabalho em condição análoga à escravidão.

Até então, os fiscais usavam conceitos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do código penal.

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho recomendaram ao governo Michel Temer que revogue a portaria.

As novas regras também restringiram o acesso à chamada lista suja, o cadastro de empregadores autuados por escravizar trabalhadores. Agora, a lista suja só será divulgada por determinação expressa do ministro do Trabalho.

A mais recente atualização da lista já estava pronta, antes de sair a portaria, mas acabou não sendo divulgada. O Fantástico conseguiu, com exclusividade, a nova lista suja, que traz os nomes de 132 empresas.

De Goiás, seis nomes aparecem na relação divulgada. Veja.