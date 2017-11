Secretaria afasta servidores envolvidos em casos de tortura em presídios de Goiás

Vídeos foram enviados para perícia e seis servidores foram identificados

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás, Ricardo Balestreri, anunciou nesta quinta-feira (30/11) que já pediu o afastamento de seis servidores envolvidos nos casos de tortura em presídios de Goiás.

Os vídeos gravados há mais de um ano (veja abaixo) e mostram maus-tratos de agentes contra detentos, muitas vezes torturados com armas de choque.

Balestreri classificou as imagens como “absurdas” e disse que não pode permitir que os servidores continuem atuando na administração pública.

“Não existe nenhum procedimento padrão nos presídios que englobe maus tratos ou tortura. Isso é crime. Essas imagens são chocantes para todos nós. Não podemos permitir que práticas incorretas maculem a imagem da maior parte dos nossos servidores que se dedicam intensamente a proteger a sociedade”, afirmou.

O secretário explica que enviou as imagens para perícia para identificação de todos os envolvidos no caso. Segundo ele, não foi possível a identificação de apenas uma pessoa que não é mais servidor do estado.

Além do afastamento, o secretário também determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar que irá investigar o caso e definir as punições.

“Não satisfeito com isso, eu também trouxe o caso para a corregedoria da própria secretaria que já inciou processo de investigação”, destacou Balestreri.

Assista os vídeos: