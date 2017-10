Seca afeta abastecimento de bairros de Goiânia e região metropolitana

Regiões norte e sudoeste da capital e alguns bairros de Aparecida de Goiânia são prejudicados pela baixa vazão do Rio Meia Ponte e Ribeirão Lages

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) informou nesta segunda-feira (16/10) que a baixa vazão do Rio Meia Ponte e do Ribeirão Lages volta a prejudicar a captação de água bruta para tratamento e distribuição para a população das regiões norte e sudoeste de Goiânia, além de alguns bairros de Trindade e Aparecida de Goiânia.

Em Aparecida de Goiânia, a região afetada pela baixa vazão do Rio Meia Ponte é a norte. Outra redução de manancial que compromete o abastecimento no município é a do Ribeirão Lages que tem comprometido também as regiões Central e Leste da BR 153.

A Saneago afirma que está tomando as medidas necessárias para amenizar a situação, no entanto em alguns períodos do dia o sistema pode não conseguir abastecer toda sua área de influência.

A Companhia tem trabalhado em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima) e Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) para intensificar as ações de fiscalização no uso da água na bacia do Rio Meia Ponte acima do ponto de captação para abastecimento público.

A seca que atinge todo o Estado também diminuiu consideravelmente a vazão dos do Córrego Cerrado, manancial que abastece Sanclerlândia, e o Rio Maranhão, que abastece a cidade de Planaltina, no entorno do Distrito Federal. A Saneago alerta que os sistemas de abastecimento dessas duas cidades podem operar com dificuldades em certos períodos do dia ou até mesmo ser interrompidos, especialmente nas áreas mais altas da cidade.