SAU II e Medicina Preventiva da Unimed Goiânia mudam para novo espaço no setor Aeroporto

Solenidade de inauguração​ do Espaço Sinta-se Bem será no dia 27 de setembro às 19:30 horas com a presença da diretoria da Cooperativa

O Espaço Sinta-se Bem, novo complexo de saúde da Unimed Goiânia será inaugurado nesta quarta-feira (27/9). Em julho, diversos setores do SAU II e do Setor de Atenção à Saúde forma transferidos para o novo local, que fica no setor Aeroporto.

A nova sede, de 2.800 m², distribuídos em quatro andares, abriga os seguintes serviços: Centro de Vacinação, Laboratório Unimed, UniDomiciliar, Medicina Ocupacional, Nutrição, Bioimpedanciometria e Fonoaudiologia.

Também foram transferidos para essa unidade os programas de Apoio ao Paciente Crônico, de Gestantes e Saúde Coorporativa, bem como o Grupo Master – Obesos, as fisioterapias (ginecológica e urológica) e as oficinas práticas para o cuidado ambulatorial.

As palestras serão realizadas no novo auditório do Espaço Sinta-se Bem, que também conta com brinquedoteca e estacionamento. “Esse novo local atenderá melhor a demanda de nossos profissionais, como também dos beneficiários. Estamos muito satisfeitos com essa mudança e temos as melhores expectativas”, disse o diretor do SAU II, Dr. José Garcia.

Nova proposta

De acordo com Dr. Maurício Guilherme Campos, ginecologista, o Espaço Sinta-se Bem tem uma ótima proposta, que é reunir todos os serviços num mesmo lugar. Assim, as equipes multiprofissionais trabalham juntas e interagem entre si. “Todo mundo se ajuda, o que é muito diferente de trabalhar isolado. Esse é o melhor centro médico de Goiânia, sem dúvida”, afirmou.

Segundo Dr. João Moreira Júnior, especialista em clínica médica, o novo espaço foi uma conquista muito grande para a Unimed Goiânia e a equipe do UniDomiciliar, tanto por representar uma nova motivação quanto pela qualidade do serviço que será oferecido aos beneficiários. “Tenho certeza absoluta de que estamos todos satisfeitos, a estrutura é muito boa, o que nos motiva ainda mais no trabalho”.