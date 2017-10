Rodrigo Guedes assume presidência da Associação Brasileira de Advogados em Goiás

Nova gestão da ABA Goiás pretende estreitar laços com demais entidades, como a OAB Goiás e o Ministério Público

A nova gestão Associação Brasileira dos Advogados – Seção de Goiás (ABA- Goiás) toma posse nesta segunda-feira (16/10), em cerimônia no hotel San Marino, no setor Oeste, em Goiânia. Assumirão o novo presidente, o advogado Rodrigo de Moura Guedes, e sete diretores, 15 conselheiros consultivos, três conselheiros fiscais e três delegados confederativos.

A nova administração pretende atuar em sintonia com a sociedade, instituições e entidades parceiras e trabalhará com vistas ao aperfeiçoamento da categoria, com posicionamento firme e, ainda, em busca de relacionamento amistoso com os demais atores sociais, em especial com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás (OAB-GO), Ministério Público (MP) e Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

Comporão a diretoria da ABA-GO, como vice-presidente Executivo, Carlos Augusto Costa Camarota; como vice-presidente de Desenvolvimento, Arthur Rios Júnior; e como vice-presidente de Convênios, Iron Amadeu Camilo de Vasconcelos Naves. A secretaria-geral ficará a cargo de Thanilla de Oliveira Silva; a secretaria-geral adjunta será ocupada por Izadora Rodrigues Valente; a tesouraria, por Alexandre Carlos Magno Mendes Pimentel, e a tesouraria-adjunta, por Bruna Giagini Brito de Moura.

Serão também empossados, como conselheiros consultivos, Alcíminio Simões Corrêa Junior, Douglas Dalto Messora, Paulo Henrique Lopes Gonçalves, Jorge Henrique Elias, Hélio Dias Morato, Marcos José de Jesus Porto, Marizelia Ferreira Xavier Gomes, Neliana Fraga de Sousa, Rodrigo Lustosa Victor, Rogério Rodrigues Rocha, Ronivan Peixoto de Morais Junior, Sérgio de Araújo Lopes, Victor Alencar de Mendonça, Vinícius Bozzolan de Lima e Wesdra Augusta de Souza.

Os advogados Alexandre Prudente Marques, Denise Silva Dias Vieira e Tobias Nascindo Amaral Gonçalves ocuparão os cargos de conselheiros fiscais enquanto Déborah Alves de Castro, Gláucia Marina Garcia Neves e Marta Faustino Porfírio Nobre tomarão posse como delegados confederativos.