Renata Fan é ameaçada de morte por corintianos após comentário sobre jogador

Ao comentar gol do atacante Jô, jornalista comparou a atitude dele com a de um ladrão que só assume o crime ao ser flagrado

A apresentadora Renata Fan recebeu ameaças de morte após comentar o gol do atacante Jô, do Corinthians, comparando-o com um “ladrão”.

Na ocasião, ela disse que a situação do jogador, que marcou um gol de braço contra o Vasco em jogo e não assumiu imediatamente, é como a de um ladrão que rouba um anel e só admite o crime após ver que foi flagrado.

Desde então, as redes sociais da jornalista foram invadidas por torcedores do Corinthians revoltados, pedindo até a morte da apresentadora.

“Encontrar essa v… na rua tem que linchar, matar de porrada”, postou um internauta.

Outros torcedores pediram ainda que Jô processe Renata, e a hashtag “JôProcessaARenataFan” alcançou o trending topics no Twitter.

Em entrevista ao UOL Esporte, a apresentadora negou que tenha chamado o jogador de ladrão.