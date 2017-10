Relatório sobre denúncia contra Temer e ministros é lido em plenário

Votação do parecer do deputado Bonifácio de Andrada está marcada para esta quarta-feira

A segunda-secretária da Câmara, deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), leu nesta terça-feira (24) o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) contrário ao pedido de autorização do Supremo Tribunal Federal (SIP 2/17) para processar, por crime comum, o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).

A votação do parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), no entanto, está marcada para esta quarta-feira (25).

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Temer e os ministros de formação de quadrilha e obstrução de Justiça com o intuito de arrecadar propinas, estimadas em R$ 587 milhões. O Planalto nega todas as acusações.