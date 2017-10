Relator da LOA 2018, Anselmo Pereira diz que não tem pressa em apresentar parecer

Lei Orçamentária deve ser aprovada pela Câmara Municipal em segunda votação até a última sessão do ano de 2017

O vereador escolhido para relatar o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018 na Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia, Anselmo Pereira (PSDB), disse na manhã desta terça-feira (10/10) que usará todo o tempo regimental que tiver para apresentar seu parecer.

“Vou discutir exaustivamente; entregarei o relatório no último dia regimental e pretendo acolher todas as mendas e aumentar o valor desse orçamento”, disse o tucano. A LOA 2018 deve ser aprovada em segunda votação em plenário até a última sessão do ano.

O projeto encaminhado pelo Paço estima a receita em R$ 5.034.358.000 e fixa a despesa em igual valor, o que representa uma queda de 3,06% em relação ao valor estimado para este ano de 2017.

A previsão é de que as receitas tributárias, oriundas dos impostos, taxas e contribuições dos cidadãos somem R$ 1.690.975.000. A despesa com o pessoal está prevista em R$ 2.421.846.000.

Conforme alteração dos vereadores durante a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em junho, a LOA também prevê que o Executivo poderá abrir créditos adicionais até o limite de 21% para suprir insuficiência dos orçamentos fiscal e da seguridade social.