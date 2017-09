Quase 40% dos brasileiros são contra o fim do horário de verão

Levantamento do Paraná Pesquisas perguntou se entrevistados são a favor ou contra acabar com a medida no País

Levantamento divulgado nesta terça-feira (26/9) pelo Paraná Pesquisas aponta que a maioria dos brasileiros é a favor do fim do horário de verão no Brasil. Conforme apurado, 53,7% dos entrevistados preferem que a medida seja extinta em todo território brasileiro.

Foram contra o fim do horário de verão 38,4% dos entrevistados. Já 7,9% não souberam ou não opinaram. O Paraná Pesquisas ouvius 2.804 brasileiros entre os dias 23 e 25 de setembro. O levantamento possui grau de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2% para mais ou para menos.

O governo do presidente Michel Temer (PMDB) confirmou nesta semana que vai manter o horário diferenciado, pelo menos no ano de 2017. Segundo o Ministério de Minas e Energia, neste ano, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste continuarão tendo que adiantar os relógios em uma hora. Para 2018, devem ser feitas pesquisas para definir se a medida será extinta ou não.