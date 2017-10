“PTB ainda não está fechado, mas sabemos que Zé Eliton é o bom caminho”, diz Jovair

Presidente do partido em Goiás admite diálogo com Daniel e Caiado, mas sinaliza para permanência na base

Em entrevista recente ao Jornal Opção, o presidente estadual do PTB, o deputado federal Jovair Arantes, confirmou que tem mantido diálogo com propensos nomes da oposição para a disputa de 2018 ao governo de Goiás.

Integrante da base aliada do governador Marconi Perillo (PSDB), o partido, pontua Jovair, não possui “estreitamento político”. Por isso, ele conta que tem mesmo conversado com o deputado Daniel Vilela (PMDB) e com o senador Ronaldo Caiado (DEM) sobre 2018, mas admite que a candidatura do vice-governador José Eliton (PSDB) seja de fato “o bom caminho”.

“Temos um time de parceria que é comandando pelo governador, mas isso não significa que estamos fechados. Entendemos que o bom caminho seja José Eliton, mas não temos estreitamento político”, pontuou Jovair.