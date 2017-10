Programa que leva 125 jovens goianos para estudar nos EUA tem prova neste domingo

Foram 5.686 inscrições, o que gera uma concorrência de 45,48 candidatos por vaga

O Goiás Sem Fronteiras, programa da Secretaria de Governo (Segov) que vai levar 125 jovens para intercâmbio em universidade no Estados Unidos, recebeu um total de 5,686 inscrições. A concorrência, segundo o Instituto Brasil de Educação (Ibrae), instituição responsável pela seleção, ficou em 45,48 candidatos por vaga.

A prova acontece neste domingo (14/10), às 14 horas, e candidato deve acessar site www.ibrae.com.br para imprimir cartão de inscrição com o local do exame. Vale lembrar que na data da prova o horário de verão já estará em vigência.

O exame de seleção do Goiás Sem Fronteiras inclui prova objetiva de língua inglesa, de língua português, atualidades, ciências humanas e matemática. Os selecionados ao intercâmbio, destinado exclusivamente a alunos do ensino médio de escolas públicas do Estado de Goiás, terá a duração de quatro semanas. No exterior os alunos terão aulas de inglês intensivo e competências globais (liderança, empreendedorismo, governança e negociação).

O Governo de Goiás vai arcar com rigorosamente todas as despesas dos estudantes: documentação, passagens, alimentação, estadia, material didático e vestimentas. O bolsista selecionado terá de oferecer contrapartida por meio de palestras, minicursos ou outra forma de transferência do conhecimento adquirido.