Primeira-dama do DF, Márcia Rollemberg revela luta contra câncer

Esposa do governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, retirou o útero e os ovários e passa por quimioterapia e radioterapia

A primeira-dama do Distrito Federal, Márcia Rollemberg, esposa do governador Rodrigo Rollemberg (PSB) revelou em entrevista publicada pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (16/11), que sofre de câncer de endométrio, tecido que reveste a parede do útero.

Ela descobriu a doença ainda em julho deste ano e, desde então, passa por sessões de quimioterapia no Hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Em agosto, a primeira-dama, de 56 anos, se submeteu a uma histerectomia total, com a retirada de útero, ovários e linfonodos da região afetada. O exame de biopsia indicou que as chances de cura são de 95%, mas ela ainda passa por sessões de quimioterapia e deve passar ainda por radioterapia na continuação do tratamento.