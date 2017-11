Prefeitura diz que ponte sobre Ribeirão Anicuns será liberada nesta quarta-feira (1º)

Chuva causou uma grande erosão no local, que está interditado nos dois sentidos

A ponte na Avenida Marechal Rondon, em Goiânia, foi interditada na manhã desta quarta-feira (1/11) por conta de um desnível no encabeçamento, que surgiu após a forte chuva da última terça-feira (31/10).

Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a caixa de cabos telefônicos, na cabeceira da ponte, estava aberta e, por conta da chuva, a terra foi lavada o que ocasionou a erosão.

Por conta das obras de reparos, a ponte ficou interditada nos dois sentidos durante toda a manhã desta quarta-feira (1/11)) e a expectativa é de que o trecho seja liberado ainda nesta quarta. Segundo a Seinfra, a ponte não corre risco de cair.

O grande desnível aberto desde a noite da última terça-feira (31/10), após a chuva, pegou muitos motoristas de surpresa. Uma mulher de 26 anos, que passava pelo local em uma moto, se acidentou na manhã desta quarta por não ter percebido a rachadura no início da ponte. Ela foi levada para receber atendimento no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) com leves escoriações.

A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) montou um desvio para quem precisa passar pela ponte. Agentes estão no local orientando os motoristas.