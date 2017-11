Prefeitura de Goiânia autoriza retirada de dezenas de árvores saudáveis do Setor Marista

Remoção foi feita para criação de vagas para um colégio que está sendo construído no local. De acordo com representante, haverá compensação

Com autorização da Prefeitura de Goiânia, dezenas de árvores foram retiradas da rua Amélia Artiaga Jardim e da Alameda Dr. Sebastião Fleury, ambas no Setor Marista.

As árvores saudáveis foram removidas em frente ao local onde será construída a unidade Marista do Colégio Integrado.

Moradores e trabalhadores da região reclamaram da derrubada das árvores. “As árvores são antigas e faziam sombra para praticamente a rua inteira”, disse o designer Lucas Ruiz que trabalha na região e sempre passa por ali para almoçar.

De acordo com Thiago Oliveira, diretor pedagógico do colégio, a remoção foi feita com autorização da Prefeitura. “Aliás, a retirada foi feita para adequar a uma solicitação da Prefeitura a respeito de vagas. Precisamos fazer um recuo do muro do empreendimento para isso”, justificou.

Segundo ele, haverá replantio de árvores para fazer a compensação. “Já compramos R$ 20 mil em mudas”, garantiu.

Procurada, a Prefeitura de Goiânia não respondeu aos questionamentos do Jornal Opção.