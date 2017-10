Prefeito de Morrinhos diz que “Goiás nunca cresceu tanto” com atual governo

Antes, governador realizou vistoria aérea das obras de duplicação da rodovia que liga a cidade a Caldas Novas

O governador Marconi Perillo e o vice-governador, José Eliton, acompanhados de várias lideranças políticas, dentre as quais deputados estaduais e federais, prefeitos da região, vereadores e presidentes partidários, estiveram em Morrinhos nesta quarta-feira (11/10) para vistoriar as obras de construção do Credeq e inaugurar conjunto habitacional com 50 unidades do residencial Solar do Bosque construídas em parceria entre a Agehab, Caixa Econômica Federal e Prefeitura.

Ao receber o governador e o vice-governador, o prefeito de Morrinhos, Rogério Troncoso (PTB), fez questão de enaltecer o trabalho realizado em Goiás desde que Marconi assumiu o cargo. Segundo o prefeito, “em todo esse tempo, Goiás nunca cresceu tanto”.

Troncoso considera que a prestação de contas que o governo de Goiás faz, realizada através dos meios de comunicação, especialmente pela televisão, “retrata a realidade de prosperidade do que existe hoje no Estado”.

Ao exemplificar ações que se destacam na administração pública do Estado, o prefeito citou o trabalho feito na área do saneamento básico, especialmente na extensão de redes de esgoto nos municípios. “Hoje, cerca de 80% dos municípios goianos têm redes de esgoto graças ao trabalho do governador Marconi”, salientou.

Ao agradecer pelas 50 casas populares construídas e inauguradas com verba majoritária do governo estadual, Rogério Troncoso noticiou que já está trabalhando na elaboração de projeto para que a Agehab, autorizada pelo governador Marconi Perillo, construa mais 300 unidades na cidade.

Em curto pronunciamento, o governador disse que, além das obras que entregava à população, estava autorizando a instalação simbólica de uma unidade do Colégio Militar na cidade. Entregou também uma viatura à Polícia Militar e apresentou os novos 40 policiais militares que passam a integrar a força de segurança do Estado na cidade. Todos os policiais estavam na solenidade e foram recebidos com aplauso pelo público que lotou a quadra de esportes do Ginásio da Escola Celestino Filho.

Antes de aterrissar no aeroporto de Morrinhos, o governador realizou vistoria aérea das obras de duplicação da rodovia que liga a cidade a Caldas Novas.

“Estamos aqui para firmar o compromisso de que, tanto o Credeq quanto a duplicação serão inaugurados no ano que vem”, garantiu. Segundo a Agetop, 30% das obras do Credeq já estão concluídas. O investimento já chega a R$ 30 milhões de um total de R$ 150 milhões que o governo investirá no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. Atualmente, 40 pessoas trabalham na obra.