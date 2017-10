Prefeito de Águas Lindas recebe senador Wilder para agradecer retomada de obras

Pepista foi responsável por captar recursos necessários para equipar hospital regional, e por cobrar e empenhar, junto ao governo federal, R$ 16 milhões para a construção

O senador Wilder Morais (PP) participou recentemente, a convite do prefeito Hildo do Candango (PP), de vistoria nas obras do Hospital Regional de Águas Lindas, que fará parte da rede Hugo do Governo do Estado de Goiás e se tornará referência da região do Entorno.

Na ocasião, o chefe do Executivo agradeceu o empenho de Wilder para efetivar a retomada da construção. O pepista foi responsável por captar recursos necessários para equipar a unidade, via emenda individual, e por cobrar e empenhar, junto ao governo federal, R$ 16 milhões para a obra.

Durante vistoria, acompanhado da primeira-dama Aleandra Sousa e do vice-prefeito Luiz Alberto Jiribita, o prefeito reforçou os agradecimentos ao senador. “Esta obra que estava em via de ser demolida foi resgatada e o senhor chegou num momento importante, pois conseguiu articular junto ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, os recursos necessários para a aquisição de equipamentos e mobiliários para o seu pleno funcionamento”, disse o prefeito, que também destacou os esforços conjuntos da Câmara Municipal, do governador Marconi Perillo (PSDB) e do deputado federal Jovair Arantes (PTB).

Em discurso, o senador Wilder Morais falou sobre os recentes avanços obtidos na área da saúde do município e do Estado de Goiás. “Nós trabalhamos firmes na proposta de melhorar a oferta de uma saúde pública de qualidade para a nossa população. Conseguimos recursos importantíssimos para a consolidação deste sistema”, disse o senador.

Antes de vistoriar as obras do hospital, Wilder, Hildo e comitiva almoçaram no Restaurante Comunitário da cidade de Águas Lindas como forma de prestigiar a unidade que atende à população do município.

“O senador Wilder Morais é um amigo de Águas Lindas e foi muito boa a sua vista ao nosso Restaurante Comunitário para ver de perto o atendimento e a qualidade da alimentação ofertada aos nossos cidadãos”, comemorou o prefeito, na ocasião.