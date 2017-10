Poucos dias após atentado em Las Vegas, Bolsonaro posta vídeo atirando em Miami

Em postagem, ele defende uso de pistola .50 no Brasil. Depois de ser questionado, deputado ironizou críticas

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) voltou a causar polêmica depois de postar, no último domingo (8/10), um vídeo atirando em um estande de tiro em Miami (EUA), menos de uma semana após o massacre que deixou 59 mortos em Las Vegas. Usando uma pistola .50, ele afirma que é isso que ele quer para o Brasil.

“Para nós evitarmos aquele problema de o policial civil, militar, PRF, ao abater um inimigo que estava atirando nele e ser condenado por excesso por ter dado mais de dois tiros, quem sabe no futuro a gente possa botar esta arma para ser usada no Brasil. Dá um tiro só. É um saco de cimento no peito do bandido. Acabou a história”, declarou.

Em outro vídeo, postado no Facebook, ele mostra a youtuber Karol Eller atirando e pergunta: “Nos Estados Unidos, o que que te protege das pessoas que fazem maldade contigo?”. Ela responde: “Isso daqui, olha”, e dá um novo tiro. Na legenda, Bolsonaro escreveu: “Karol Eller Jair Bolsonaro mostrando como se combate a homofobia”. Nos comentários, ele faz piadas com homossexuais.

Depois de ter sido criticado, ele ainda ironizou os comentários: “‘Bolsonaro posta vídeo cortando cebola uma semana após ataque com facas’. A que ponto chega a desinformação”. “Se a energia gasta por parte dos jornalistas para escrever porcarias ao meu respeito fosse convertida em eletricidade, teríamos luz o ano todo!”, rebateu ele.

Confira os vídeos: