Ponte sobre Ribeirão Anicuns apresenta rachadura e é interditada

Estrutura cedeu e uma pessoa se acidentou. Prefeitura adianta que trecho deve ser liberado ainda nesta quarta-feira (1/11)

A ponte na Avenida Marechal Rondon, na Vila Perdiz, em Goiânia foi interditada na manhã desta quarta-feira (1/11) por conta de um desnível em sua cabeceira, que surgiu após a forte chuva da última terça-feira (31/10).

Uma mulher de 26 anos, que passava pelo local em uma moto, se acidentou na manhã desta quarta por não ter percebido a rachadura no início da ponte. Ela foi levada para receber atendimento no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) com leves escoriações.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a cabeceira cedeu, provavelmente por um desnível da base e, por isso, foram acionadas as equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) para apurar a situação. A corporação informou, porém, que a estrutura não corre risco de cair.

Agentes da SMT estão no local impedindo o tráfego de carros na ponte. Segundo a Seinfra, os danos são leves e a ponte deve ser liberada ainda nesta quarta.