Polícias de Goiás e Mato Grosso desarticulam quadrilha especializada em roubo de joias

Dois homens foram presos após roubo a uma joalheria no Oeste goiano

Ação conjunta das polícias Militar e Civil de Goiás e de forças especializadas de Goiás e Mato Grosso desarticulou nesta quinta-feira (2/11) organização criminosa especializada em roubo a veículos e joias preciosas. Dois homens foram presos.

Os policiais chegaram até os suspeitos após a dupla roubar uma joalheria e um carro, em Bom Jardim de Goiás, no Oeste do Estado. A denúncia foi feita pelo casal que trabalha no comércio.

O veículo, com placa clonada, usado no assalto, foi encontrado pelos policiais, sendo efetuada, neste momento, a prisão de um dos homens.

Os PMs encontraram o segundo suspeito em uma propriedade rural próxima à região. O veículo, as joias, e outros objetos roubados foram apreendidos. A dupla foi conduzida à delegacia de Aragarças.