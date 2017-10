Polícia Civil deflagra operação contra esquema de fraude em concursos públicos

Agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em Goiás e no DF

As polícias civis de Goiás e do Distrito Federal deflagraram na manhã desta segunda-feira (30/10) operação contra esquema de fraude em concursos públicos . Em Goiânia, as ações são comandadas pelo titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), Romulo Matos.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, a Divisão Especial de Repressão ao Crime Organizado (Deco) cumpre mandados relativos à 2ª fase da Operação Panoptes, de combate ao esquema que ficou conhecido como máfia dos concursos.

Os policiais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária, além de oito conduções coercitivas. A Justiça também autorizou buscas em 16 endereços ligados aos suspeitos em Goiânia e em cinco regiões do DF.

A primeira fase da Operação Panoptes foi deflagrada em agosto deste ano. O nome da Operação Panoptes tem como referência um gigante de cem olhos da mitologia grega, pois seriam necessários muitos olhos para ficar atento às fraudes em concursos públicos.