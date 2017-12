PM pede à Justiça prisão preventiva de policiais suspeitos de matar refém

Vídeo mostrou militares atirando em para-brisas de carro para simular troca de tiros depois de tentativa de assalto

A Polícia Militar de Goiás informou nesta quarta-feira (29/11) que encaminhou uma representação à Justiça pedindo a decretação de prisão preventiva dos policiais militares envolvidos no caso da morte de um refém e de um suspeito durante perseguição policial em Senador Canedo.

O pedido foi encaminhado pelo encarregado do Inquérito Policial Militar que visa apurar os fatos ocorridos na noite do último sábado, no município da Grande Goiânia.

Tiago Messias Ribeiro, de 31 anos, foi morto na noite do último sábado (25), enquanto era feito refém. Ele foi abordado pelo suspeito na chácara onde mora com a família, em Senador Canedo, sendo obrigado a entrar no carro e dirigir para o assaltante. O tiroteio ocorreu próximo a um posto de gasolina.

Em um primeiro momento, a polícia informou que os agentes haviam sido recebidos a tiros e, por isso, revidaram. Nesta segunda-feira (29), entretanto, imagens obtidas pela TV Anhanguera mostram o homem sendo socorrido após ser baleado.

No vídeo, a vítima é retirada do carro e colocada no porta-malas do veículo da PM. Neste meio tempo, um outro policial entra no VW Gol pela porta do passageiro, se abaixa e faz vários disparos no para-brisas do veículo. A suspeita é de que a polícia manipulou a cena do crime para parecer que os tiros foram dados em legítima defesa.

Informações preliminares dão conta que os militares não teriam dado ordem de parada aos ocupantes do carro e teriam ultrapassando o veículo já atirando contra o motorista e passageiro. Ainda nesta terça (28), a PM reconheceu que a equipe errou e ordenou o afastamento das ruas de quatro envolvidos.