PM fecha festa regada a drogas com dezenas de adolescentes em Goiânia

Menores foram liberados após assinatura de termo de compromisso pelos responsáveis. Polícia não conseguiu localizar responsáveis pelo evento e ninguém foi preso

Agentes do batalhão de choque da Polícia Militar de Goiás, em parceria com agentes do Juizado da Infância e Juventude, fecharam na madrugada deste domingo (1º/10) uma festa regada a drogas, no salão do Clube dos Funcionários, às margens da BR-060, em Goiânia.

No local os agentes encontraram diversos tipos de entorpecentes, como ecstasy, cocaína, maconha, lança-perfume e respingo de soda, uma nova droga parecida com spray. No momento da chegada dos policiais, havia cerca de 170 pessoas na festa, sendo quase 70 adolescentes.

Após contato por telefone, vários pais compareceram ao local para buscar os filhos, após preencherem um formulário e assinarem um termo de compromisso. Cerca de 12 adolescentes foram encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude por falta de um responsável para recebê-los.

Também foram apreendidos dois carros que estavam sendo conduzidos por menores. Segundo informações da polícia, não foi possível localizar os proprietários dos entorpecentes e nem o organizador do evento.