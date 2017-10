Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina e redução no do diesel

Reajuste nas refinaria começa a valer a partir deste sábado (14)

A Petrobras autorizou novo reajuste do preço de combustíveis nas refinarias, valendo a partir deste sábado (14/10). Para a gasolina, o aumento é de 0,8%, enquanto para o diesel, de redução de 0,2%.

O preço final dos combustíveis para o consumidor, porém, depende ainda da incidência de

tributos e dos valores cobrados pelas distribuidoras.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), no período de quatro semanas encerrado em 7 de outubro, o preço médio do litro da gasolina no Brasil subiu de R$ 3,415 para R$ 3,450.