Pesquisa Ibope aponta segundo turno entre Lula e Bolsonaro

Marina Silva aparece em terceiro lugar. Pesquisa também apurou o cenário para as eleições de 2018 sem o ex-presidente como candidato

A primeira pesquisa feita pelo Ibope sobre o cenário para a corrida presidencial de 2018, divulgada neste domingo (29/10) pelo jornal O Globo, aponta para uma disputa no segundo turno entre os ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

Em todos os cenários avaliados pelo levantamento, Lula aparece com cerca de 35% das intenções de voto. Nos cenários em que o ex-presidente é candidato, o Bolsonaro aparece com 15%. Sem Lula, seu percentual cresce para 18%.

Marina Silva (Rede) é a terceira colocada em qualquer cenário com Lula, com índices que variam entre 8% e 11%. Sem o petista, Marina lidera empatada com Bolsonaro.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), aparecem tecnicamente empatados, com percentuais entre 5% e 7%. Sem Lula, Ciro Gomes sobe para 11%.

Também chama atenção a porcentagem de intenção de votos brancos e nulos. Com Lula com candidato o número é de 18%. Sem o ex-presidente, sobe para 28%.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não tem uma cartela de nomes com os possíveis candidatos, Lula aparece com 26% das intenções de voto, Bolsonaro com 9% e Marina com 2%.

A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 22 de outubro. Foram entrevistadas 2.002 pessoas em todos os estados do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.