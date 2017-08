Paulo Leminski: um poeta que vai além da poesia

Se estivesse vivo, Paulo Leminski completaria 70 anos no último dia 23 e, consequentemente, encerraria sua adolescência, como disse em um poema

Além das fronteiras da poesia. Além das críticas de uma possível degradação, depredação da qualidade literária brasileira. Além. Leminski vai além da cova e continua inventando e vai continuando a aparecer como o poeta do futuro, enterrado, infelizmente, no passado.

Não posso dizer ao contrário. Aprendi com o Polaco Loco Pacas que poesia não faz da alma vazia. Que poesia não é uma “excrescência ornamental da sociedade”, como dizia. Ou seja, é um gozo necessário. Como um gol, em uma partida de futebol. Leminski, atacante, na frente de toda uma geração anunciava, desde sempre, que nossa mania de estar, de existir, ou seja, de ser exatamente aquilo que a gente é ia nos levar além. Além.

No haikai, modalidade poética oriental, o Cachorro Louco se aprofundou de tal maneira que resolveu ignorar as determinações literárias do estilo e introduzir sua poesia ali. Ele podia e fez. E multiplicou.

E por fim, também ultrapassou os limites de si mesmo: o Multiploleminski. Ele também vai além de mim, que escreve esse texto, e conclui sua poesia melhor do que qualquer um. Assim: a língua que eu falo trava/ uma canção longínqua/ a voz, além, nem palavra/ O dialeto que se usa/ à margem esquerda da frase/ eis a fala que me lusa/ eu, meio, eu dentro, eu, quase.

Abaixo o poema de Paulo Leminski, poeta, biógrafo, ensaísta, músico, compositor. Uma etecetera:

quando eu tiver setenta anos

então vai acabar esta adolescência

vou largar da vida louca

e terminar minha livre docência

vou fazer o que meu pai quer

começar a vida com o passo perfeito

vou fazer o que minha mãe deseja

aproveitar as oportunidades

de virar um pilar da sociedade

e terminar meu curso de direito

então ver tudo em sã consciência

quando acabar esta adolescência