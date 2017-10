Passeata em Goiânia pede fim da intolerância contra religões de origem afro

Caminhada está marcada para ocorrer em Goiânia ainda neste mês, com concentração na Praça Universitária

Mais de mil pessoas já confirmaram presença no Facebook em uma passeata contra a intolerância contra religiões de origem afro e outras. A caminhada está marcada para ocorrer em Goiânia no próximo dia 22, com concentração na Praça Universitária, a partir das 14 horas.

“Todos os dias recebemos notícias de terreiros sendo invadidos, depredados e destruídos, e nada está sendo feito”, diz a página do evento, no Facebook.

O evento é organizado pela página virtual “Pérolas da Macumba” e integra ato nacional contra a intolerância religiosa. Outras capitais brasileiras também receberão a caminhada.

“Precisamos nos unir! Vamos mostrar ao mundo que não vamos fugir, não vamos nos acovardar. Não importa sua religião, o que importa é o amor e o respeito pelo próximo”, complementa descrição do evento na rede social.