Parte da Marginal Botafogo desaba após chuva em Goiânia

Via já passou por reformas ainda este ano

Parte da Marginal Botafogo desabou nesta quinta-feira (14/12), próximo a ponte da Avenida Araguaia. A via não resistiu às fortes chuvas desta tarde que atingiram outros pontos da capital. O Corpo de Bombeiros já foi acionado para quatro ocorrências em decorrência da chuva.

A via está interditada e passará por reparos a partir das 7h desta sexta-feira (15).

Em outubro, no início do período de chuvas, o Jornal Opção adiantou sobre os riscos na região.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Fernando Cozzetti, admitiu que os riscos continuavam, mesmo após as obras. “Estamos fazendo monitoramento com um equipe de plantão”, esclareceu.

De acordo com ele, o problema só será resolvido no ano que vem, pois a prefeitura ainda trabalha para contratar a obra. “Conseguimos recursos junto ao Ministério da Integração Nacional, mas ainda estamos aguardando definição”, justificou.

Veja vídeo:



Confira a nota-resposta enviada pela prefeitura de Goiânia:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) informa que a via da Marginal Botafogo no sentido Sul/Norte foi totalmente interditado na hora da chuva para escoamento da água e no sentido Norte/Sul será interditado em meia pista para realização das obras de recuperação do trecho danificado. A Seinfra lembra ainda que os estragos causados na marginal pelas fortes chuvas desta quinta-feira, 14, não foram no mesmo local já revitalizado neste ano. Ressalta também que, neste momento, os engenheiros da Seinfra estão no local avaliando a situação e os reparos se iniciam às 7 horas desta sexta-feira, 15.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos