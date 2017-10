Parque da Chapada dos Veadeiros segue fechado sem previsão de reabertura

Já são quase 70 horas de combate ao fogo que atingiu a área desde a última quarta-feira (11)

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, está fechado para visitação em decorrência de um incêndio que atinge a área desde a última quarta-feira (11/10). Cerca de 70 pessoas, entre homens do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e voluntários, trabalham no combate às chamas. Também estão sendo utilizados dois aviões com tanques que lançam água sobre o local do incêndio.

O local segue fechado para visitas por razões de segurança. A administração do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros informou que ainda não há previsão de reabertura.

De acordo com a administração do parque, há uma linha pequena de fogo em uma área de difícil acesso no meio da mata. Um segundo foco fora do parque também está sendo monitorado.

A preocupação é evitar que as chamas alcancem uma área de cerrado nas proximidades onde o fogo poderia ganhar força e causar mais danos ao meio ambiente. Os brigadistas também procuram evitar que o incêndio se aproxime das áreas de visitação do parque. (Com Agência Brasil)