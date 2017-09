Paraíso das águas termais, Caldas Novas está em estado de emergência hídrica

Sete bairros já recebem reforço de caminhão-pipa. Resorts e hotéis têm abastecimento próprio e não são afetados

A Prefeitura de Caldas Novas declarou estado de emergência no serviço de abastecimento de água, em decreto publicado esta semana. Segundo informações do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Demae), o rio Pirapitinga, que abastece a cidade, encontra-se em níveis muito baixos e a situação é de calamidade.

A partir da publicação do decreto, com validade para 120 dias, a prefeitura, por meio Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semmarh), vai intensificar a fiscalização de possíveis captações irregulares no leito do rio e a Demae vai reforçar o abastecimento nas regiões mais críticas.

Por enquanto, não foi interrompido o abastecimento em nenhuma parte da cidade. Para isso, foi preciso alugar um caminhão-pipa que tem reforçado o fornecimento de água em pelo menos sete bairros.

Por enquanto, não se fala em racionamento, mas o entendimento da Demae é que isso só não ocorrerá caso o período de seca não se estenda por mais tempo. “Até então, a orientação da presidência é buscar todas as alternativas possíveis para evitar cortes de água para a população”, disse um representante do departamento.

Outras providências tomadas são a elaboração de projetos de obras e aquisição de novos equipamentos para melhorar o bombeamento de água.

Apesar da crise, as piscinas abastecidas com águas termais não são afetadas, pois a maioria dos hotéis e resorts são autossuficientes e fazem o abastecimento através de poços. A extração é autorizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).