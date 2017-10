Para evitar desgaste, Senado articula votação secreta em caso de Aécio

Além disso, PT pode voltar atrás e votar contra senador afastado

Senadores intensificaram a articulação por uma votação secreta para deliberar sobre as medidas cautelares e o afastamento impostos ao senador Aécio Neves (PSDB-MG). A informação é do jornal Estado de São Paulo. A votação no plenário da Casa está marcada para a próxima terça-feira (17/10).

Por 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram na quarta-feira (11) que medidas cautelares determinadas a deputados federais e senadores devem ser submetidas ao aval da Câmara ou do Senado.

O Partido dos Trabalhadores (PT), de acordo com a publicação, que chegou a sugerir que iria votar a favor de Aécio, deve voltar atrás e votar para manter o senador afastado do cargo.