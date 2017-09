Namorada discute com filho de Marcelo Rezende pela redes sociais

Diego Esteves acusou Luciana Lacerda de ter comprado o aparelho com o cartão do apresentador enquanto ele estava em coma

O clima entre a namorada e a família do jornalista Marcelo Rezende, que faleceu vítima de um câncer, não está nada bem. Luciana Lacerda discutiu com Diego Esteves, filho do jornalista, nesta sexta-feira 29/9) pelo Instagram.

Em resposta aos seguidores, o filho do jornalista recriminou Luciana por ter feito compras enquanto Rezende estava doente. “Você acha que é amor uma pessoa comprar um Iphone de 5.000 reais com o cartão do amado quando ele está em coma?”, perguntou a uma seguidora.

“Imagino a sua resposta, então reflita antes de opinar na vida alheia. Se o meu pai algo me ensinou, é a ser uma pessoa justa. Fica com Deus”, respondeu Luciana.

Climão

Ainda no velório dele, Luciana Lacerda não foi chamada para participar do momento em que, homenageando Marcelo, os familiares fizeram um brinde com vinho, bebida que ele apreciava bastante.

De acordo com a coluna de Léo Dias, Luciana só conseguiu ir ao enterro porque estava acompanhada do jornalista e amigo de Marcelo Geraldo Luís. Depois, a família apagou fotos e mensagens relacionadas a ela que estavam no Instagram do jornalista e chegaram a trocar as fechaduras da casa onde Luciana e Marcelo viviam juntos.

Ela teria sido obrigada a levar suas coisas para a casa do amigo e jornalista Geraldo Luís, que se compadeceu da situação. Após a morte de Marcelo, Geraldo já havia homenageado a dedicação de Luciana ao namorado: “Esse é o grande amor da vida do meu irmão Marcelo Rezende. Ela que ficou todo o tempo ao seu lado. Largou sua vida, sua família para viver a vida dele e suas vontades”.