Mulher é presa em Goiás após incendiar própria casa com os filhos dentro

Ela confessou que praticou o crime após briga com o marido. Policiais militares conseguiram salvar as duas crianças e um bebê

Uma mulher de 24 anos foi presa na última terça-feira (26/9) suspeita de atear fogo na própria casa e deixar os três filhos trancados dentro do imóvel. O caso aconteceu em Perolândia, próximo a Jataí, no sudoeste do Estado.

Agentes da Polícia Militar chegaram ao local após denúncia de um incêndio criminoso. Testemunhas disseram que pessoas estavam trancadas dentro da casa em chamas. Ao entrarem no imóvel, os policiais resgataram duas crianças de 4 e 2 anos e um bebê de 2 meses.

A mãe das crianças, Letícia Pereira da Silva, 24, foi presa após confessar ter ateado fogo na casa após briga com o esposo, pai de seus filhos. Ela foi levada para a delegacia de polícia de Jataí.