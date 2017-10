Mulher é decapitada e cabeça é encontrada dentro de balde em Goiás

Polícia obteve imagens do suposto autor do crime chegando ao local com a vítima e depois deixando a casa com um facão na mão

Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta dentro da casa onde morava, em Santo Antônio de Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi decapitada e a cabeça foi encontrada ao lado do corpo, dentro de um balde.

O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (6/10), mas o corpo só foi encontrado no domingo, pela família da vítima.

Vídeos de câmeras de segurança obtidos pela Polícia Civil, que investiga o caso, mostram o provável autor do crime, ainda não identificado, entrando na casa junto com a mulher e, horas depois, saindo do local com um facão na mão.

As principais linhas de investigação consideram se a morte foi motivada por dívidas com o tráfico de drogas visto que, conforme depoimentos da família, a vítima era usuária de drogas, ou se teria relação com violência doméstica ou passional.