Morre nona criança vítima de tragédia em creche em Minas Gerais

No total, já são onze vítimas do incêndio, incluindo o autor do ataque, o vigia Damião Soares e a professora Heley de Abreu

Morreu na madrugada desta segunda-feira (9/10) a nona criança vítima da tragédia em uma creche Janaúba (MG). Mateus Felipe Rocha Santos, de cinco anos, estava internado e havia sido transferido no sábado (7) para o hospital João XXIII em Belo Horizonte (MG), referência no tratamento de pessoas com queimaduras.

No total, são 11 mortos, nove delas crianças. Além delas, morreram também o autor do incêndio, o vigia Damião Soares e a professora Heley de Abreu, que recebeu do presidente Michel Temer (PMDB) a Ordem Nacional do Mérito pela sua tentativa de salvar crianças durante a tragédia. A honraria é concedida a pessoas que deram exemplo de dedicação ao país e ato de heroísmo.

Duas das crianças que estavam internadas, Ludmila Cristine Ferreira Silva, de 6 anos, e Arthur Gabriel Soares, de 4 anos, receberam alta no domingo (8). Além delas, outras 24 vítimas seguem internadas em hospitais em Janaúba, Montes Claros e Belo Horizonte.