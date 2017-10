Moradores de Anápolis rendem tarado que filmava mulheres por baixa da saia

Homem foi imobilizado pelos esposos das vítimas

Um homem foi preso em uma loja da cidade de Anápolis na noite da última sexta-feira (6/10) após ser flagrado filmando mulheres por baixo da saia.

Segundo relatos publicados nas redes sociais e reportagem do jornal anapolino P6, a situação foi percebida pelos maridos que acompanhavam as esposas no interior do estabelecimento.

Indignados com a situação, os clientes renderam o homem e o imobilizaram até a chegada da polícia. O pevertido foi levado para a Central de Flagrantes do município.