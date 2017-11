Menino de 13 anos beija namorado em festa de aniversário e gera polêmica na web. Veja vídeo

Tema da comemoração foi Pabllo Vittar e termina com parabéns diferenciado

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira (22/11) mostra um garoto de apenas 13 anos beijando o namorado durante sua festa de aniversário.

No material, é possível ver que a festa é decorada com imagens do artista Pabllo Vittar, o que foi criticado por alguns internautas.

No fim, os presentes cantam um versão diferenciada de “Parabéns para você”, com citações sexuais. Veja o vídeo:

Isso me incomoda, mesmo não sendo um familiar. Detalhe, não é uma santa no bolo, é Pablo Vittar. É só uma criança, ou deveria ser. De quem é a culpa? Sei que não é minha. pic.twitter.com/5ISOYZ0IFf — Daniel Brito (@DanielBrito88) November 22, 2017

Nas redes sociais, a comemoração dividiu opiniões. Veja as principais publicações:

“com bolo de Pabllo Vittar, menino de 12 anos beija namorado durante festa de aniversário” – os guardiões hipócritas das crianças brasileiras espumando nos sites de notícia, mas o engraçado é que quando a Larissa Manoela começou a namorar com 12 não teve esse alarde todo, rs. — vittu (@euvittu) 22 de novembro de 2017

Na festinha: “Ta gostosa sua professora, hein filhão?” Na internet: “NAO PODE SEXUALIZAR QUIANSA — Felipe Edoardo (@felipeedoardo) 22 de novembro de 2017

Menino de 12 anos comemorando aniversário com um bolo da Pablo Vittar, abraçado no namorado.

O que mais incomoda: bolo da Pablo e o menino namorar com alguém do mesmo sexo.

O que mais deveria incomodar: uma criança namorar com quem quer que seja. — Rianny 💙🦈 (@__Ricota) 22 de novembro de 2017