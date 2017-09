Marina Ruy Barbosa irá se casar no interior de Goiás com jatinho para convidados

Uma das cerimônias da atriz será neste domingo (1) em uma fazenda em Nova Crixás

A atriz Marina Ruy Barbosa irá realizar sua terceira cerimônia de casamento neste domingo (1/10) em uma fazenda em Nova Crixás, no interior de Goiás. A informação é do jornal Extra.

De acordo com a publicação, um avião foi fretado para levar a família de Marina do Rio, e em Goiânia o jatinho da família Negrão aguarda os convidados de várias partes do Brasil para deixá-los na sede da fazenda, que hoje é a maior do Brasil.

A fazenda, que é hoje a maior fornecedora de gado para a JBS, é do pai de Xandinho Negrão, marido de Marina.