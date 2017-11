“Marconi é administrador competente e determinado”, diz Beto Richa

Governador do Paraná recebeu governador para discutir parcerias, reformas, agenda econômica e medidas adotadas pelos dois Estados para conter efeitos da crise

Parcerias entre Goiás e Paraná, as reformas em discussão no Congresso Nacional, a agenda econômica e os efeitos das medidas de austeridade adotadas para conter os efeitos da crise econômica nacional nos Estados foram assuntos de encontro entre os governadores Marconi Perillo e Beto Richa (Paraná) na tarde desta sexta-feira (10/11), em Curitiba. Ele foi recebido por Richa no Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo paranaense. “Marconi é um administrador competente e determinado, que adota medidas acertadas para a população”, disse Richa, após o encontro.

Marconi esteve em Curitiba, onde, além da reunião no Palácio Iguaçu com Richa, participou na Assembleia Legislativa do Paraná, como palestrante, do encerramento das atividades do Projeto Parlamento Universitário, iniciativa do Legislativo do Estado para estimular a participação dos jovens na vida pública.

Sobre o encontro com Richa, disse que eles falaram especialmente sobre os resultados de suas gestões: “O governador Richa, assim como eu, fizemos reformas corajosas, tivemos a coragem de apresentar ao Legislativo planos de austeridade que agora nos permitem fazer investimentos e devolver à população, através de obras e serviços, o que a gente arrecada, trabalhando muito e viabilizando as condições de devolver ao povo serviços de qualidade, graças à coragem que tivemos nos anos mais difíceis já experimentados pelo Brasil nesses três anos de crise econômica dos governos do PT”.

“Tivemos uma boa conversa, é sempre um privilégio poder conversar com um político do quilate e da estatura do Marconi. Não é à toa que ele é quatro vezes campeão de votos, quatro vezes governador de Goiás com apoio da sua população, que conhece o seu trabalho, sua história de vida belíssima, um grande exemplo para todos nós”, disse Richa. O governador do Paraná disse ainda que “Marconi é um administrador competente, corajoso, determinado, toma medidas acertadas, que foi mais ou menos o que fizemos aqui no Paraná, medidas necessárias para o futuro do nosso Estado, para o bem-estar da nossa população”. “Nós conhecemos os resultados da administração dele”, afirmou Richa.

O governador retribuiu a hospitalidade afirmando que Richa é uma referência de homem público para o PSDB, partido ao qual ambos são filiados, e para o País. “Tive a honra e alegria de visitar aqui no Paraná o meu querido amigo, companheiro e correligionário Beto Richa. Ele é um ótimo governador, foi um grande prefeito e é uma importante referência que nós temos no partido e para o Brasil”, observou Marconi.