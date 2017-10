Mãe enforca bebê e envia vídeo para pai da criança por chantagem

Segundo PM, mulher sofre de depressão pós-parto

Uma mulher de 35 anos está sendo acusada de tentativa de homicídio por enforcar o filho de apenas 10 meses em Abaeté, Minas Gerais, e enviar o vídeo para o pai da criança. A informação é do Correio Brasiliense.

De acordo com a Polícia Milita (PM), o objetivo das imagens seria chantagem.

Nas imagens, a mulher segura o pescoço do bebê, que chora ao não conseguir respirar. “Fala para o seu pai que eu não estou brincando”, diz a mulherno vídeo. O crime aconteceu no último sábado (21/10) e foi registrado no 141º Batalhão da PM.

Segundo a PM, a mulher estaria sofrendo de depressão pós-parto e foi encaminhada a um hospital psiquiátrico em Belo Horizonte.

O bebê foi resgatado bem e está sob a guarda de um parente.