Luciano Huck é obrigado a pagar indenização e retirar cerca de casa em Angra

Apresentador colocou cerca de boias em sua casa do Rio de Janeiro

Seis anos após condenação do apresentador Luciano Huck sobre a cerca de boias em sua casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ) solicitou a execução da sentença, já que todas as opções de recursos foram esgotadas. A informação do portal UOL.

De acordo com a publicação, Huck terá que pagar uma indenização no valor de R$ 40

mil por danos morais coletivos em decorrência da degradação ao ambiente, além de ter que retirar a cerca de boias.

Como não cabe mais recurso, o MPF pede a intimação de Huck para comprovar o cumprimento da determinação judicial.

No requerimento de execução, o MPF pede, além da comprovação da retirada da estrutura de boias e da aplicação da indenização de R$ 40 mil, que também seja calculado o valor da multa referente ao descumprimento da decisão liminar concedida pela Justiça Federal em 2010.