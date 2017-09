Justiça condena Villa Mix por restringir entrada de pessoas negras

Casa noturna de São Paulo negou a acusação e garantiu que única restrição de ingresso “diz respeito ao vestuário, como uso de bermudas e sandálias”

A casa noturna Villa Mix, da cidade de São Paulo, foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar a uma indenização de R$ 60 mil por danos morais a uma ex-funcionária, que denunciou a casa por restringir o ingresso de pessoas negras, pois elas não se enquadrariam no perfil de frequentadores “pré-estabelecidos”. As informações são do site de notícas G1.

“Nós recebíamos ordens da diretoria e dos donos em relação a esse perfil que tinha que seguir como pessoas malvestidas, negras e que aparentavam ter baixo poder aquisitivo”, afirmou a ex-funcionária, de 26 anos, que trabalhou durante dois anos como hostess no estabelecimento.

Conforme relatou a ex-funcionária, se uma pessoa estava registrada na lista de entrada e se apresentava na porta do estabelecimento, ao ser constatada que era negra, cabia a ela declarar que seu nome não estava lá.

Na decisão, o juiz Antonio José Fatia, da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo reforça que a ordem eraa para autorizar somente pessoas que se enquadravam no perfil autorizado pela empresa, excluindo os negros.

“Mesmo quando havia reserva, se a pessoa fosse de raça negra, não era autorizada a entrar, havendo imediata exclusão na lista de reservas. A empresa exercia rígida fiscalização quanto a isso, ressalvadas celebridades”, diz o magistrado.

A defesa da Villa Mix nega a acusação de racismo e garante que a única restrição de ingresso “diz respeito ao vestuário, como uso de bermudas e sandálias”.