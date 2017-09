José Vitti lança jornal institucional da Assembleia

Publicação impressa, com periodicidade mensal, terá oito páginas e será produzido pela Seção de Publicidade, Imagem e Identidade Corporativa

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti (PSDB), foi à tribuna na tarde desta quarta-feira (27) para apresentar aos parlamentares e à sociedade um novo canal de comunicação da Casa, o Jornal Alego. Publicação impressa, com periodicidade mensal, o jornal institucional de oito páginas foi produzido pela Seção de Publicidade, Imagem e Identidade Corporativa, com a colaboração da Agência de Notícias e da equipe da TV Assembleia.

“Esse veículo foi pensado como uma das formas de valorizar o corpo técnico da Assembleia, os servidores, efetivos e comissionados, que estão nos bastidores desempenhando seus papéis e que constituem as engrenagens desta Casa. Temos aqui profissionais altamente qualificados. Queremos ouvi-los, reconhecê-los e, assim, aprimorar os resultados da Assembleia e a visibilidade desse trabalho”, introduziu o presidente.

O jornal Alego integra o Planejamento Estratégico da Casa, que pretende consolidar uma nova cultura organizacional no Parlamento. “Esse jornal não vai divulgar individualmente o que os deputados estão realizando, mas as ações do Legislativo goiano. Ele vai mostrar para a sociedade que este Poder realmente trabalha e está buscando se aproximar do cidadão. Com esse mecanismo de Comunicação Interna, a Alego se insere no grupo de instituições que compreendem a importância de valorizar as pessoas, o trabalho e a acessibilidade”, descreve Vitti.

O presidente também destacou que o veículo será distribuído a cada deputado e servidor da Casa, além de ser enviado aos órgãos governamentais, com o objetivo de consolidar a imagem da Casa como espaço em processo de constante modernização. Vitti convidou os parlamentares e os servidores a contribuir com sugestões para as edições futuras. “Esperamos receber ideias para que os próximos exemplares fiquem ainda melhores”, solicitou o presidente. Os interessados em colaborar com a publicação, podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]