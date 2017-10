Jataí recebe 35 novos policiais e outros 80 são anunciados para região

Prefeitura e Polícia Militar de Goiás apresentaram novo efetivo que chegou à cidade para formação e reforço da segurança do município

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (9/10), a Prefeitura de Jataí e a Polícia Militar de Goiás, através do Comando Regional, apresentaram à população jataiense, 35 novos policiais que chegaram à cidade para formação e reforço na segurança do município.

Durante o evento, o prefeito Vinícius Luz afirmou estar muito feliz com o cumprimento, pelo governador Marconi Perillo, dos compromissos assumidos com Jataí, após as gestões que o município tem feito junto ao Estado para garantir mais segurança à população. Vinícius também afirmou estar satisfeito com o fato de o concurso ter sido regionalizado, o que garante o interesse dos policiais em ficar no município e garantiu aos policiais de outras localidades que terão todo o apoio da administração municipal para ficar em Jataí.

O prefeito ainda ressaltou que, neste ano, o efetivo policial do município dobrou e que nos últimos dias os índices de criminalidade caíram e a sensação de segurança aumentou, o que, segundo ele, é fruto da coragem de realizar cobranças, de ações concretas que estão sendo desenvolvidas e de um choque de gestão que vem sendo realizado pelas forças de segurança com o apoio do município.

Na oportunidade, o juiz de Direito, Sérgio Brito, ao fazer uso da palavra, disse que há muito a população esperava pelo aumento no efetivo policial da cidade e parabenizou a Prefeitura pela iniciativa de buscar melhorias para a segurança no município.

Já o Comandante Regional da Polícia Militar, Ricardo Mendes, afirmou que a conquista dos novos policiais é fruto do trabalho que o Executivo com o apoio do Legislativo Municipal tem feito e anunciou a vinda de mais 80 policiais para a Regional, após concurso a ser realizado em breve.

Preparação

Os novos profissionais serão treinados durante 2.500 horas e terão a oportunidade de se qualificarem em áreas como Gestão e Segurança Pública, Conhecimento Jurídico, Cultura da Polícia Militar e Saúde do Trabalhador, entre outros, formação que oferece aos novos policiais, título de especialização.

Estiveram presentes, o prefeito Vinícius Luz, a vice-prefeita Simone Oliveira Gomes, o Comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, Ricardo Mendes, o Comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, Alexandre Silva, o Delegado Regional da Polícia Civil em Jataí, Ederson Bueno, o Comandante da Companhia de Patrulhamento Especializado (CPE), Ulisses Silva, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Moisés Alves, o Juiz de Direito, Sérgio Brito Teixeira e Silva, a Promotora de Justiça, Gláucia Teixeira, os vereadores Gildenício Santos, Kátia Carvalho, Mauro Bento Filho, Carvalhinho e David Pires, que também faz parte da Reserva da Polícia Militar.

Também prestigiaram o evento, o presidente da OAB, Subseção de Jataí, Antônio Carlos Barbosa, vários secretários e superintendentes da administração municipal, o subtenente Eisenhower Firmino, que naquele ato, representou o Corpo de Bombeiros em Jataí e vários outras autoridades e representantes de entidades de classe que atuam no município.